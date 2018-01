Giallo in Campania: trovati morti in casa madre e figlio scomparsi da giorni

I corpi senza vita di due persone, madre e figlio, sono stati trovati dai carabinieri in un'abitazione di Pietrastornina, in provincia di Avellino. La donna, 80 anni, vedova, è stata trovata al piano terra dell'abitazione mentre il figlio, 43 anni, era in una stanza del piano superiore. Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell'ordine, non ci sarebbero segni di violenza. A lanciare l'allarme sono stati alcuni parenti che da giorni non avevano più notizie dei congiunti.

Madre e figlio vivevano nella casa di proprietà in via Sott'Arco, nel piccolo centro della provincia di Avellino. I carabinieri della locale stazione dell'Arma hanno avviato le indagini chiedendo l'immediato intervento sul posto del medico legale per i primi accertamenti disposti dal magistrato di turno.

Sabato 6 Gennaio 2018, 20:25 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 22:52

