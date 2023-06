Memorial Day per Roberto Bembo: «Buon compleanno ovunque tu sia»

Venerdì 9 giugno, a partire dalle 18, a Mercogliano si è tenuta la prima delle tre giornate dedicate al ricordo di Roberto Bembo nell'ambito del progetto “Memorial Day”. Un evento ideato per mantenere viva la memoria del giovane di 20 anni, accoltellato la notte di Capodanno in seguito a una rissa scoppiata in via Nazionale Torrette, a Mercogliano. Ieri sera una folla di amici e parenti si è riunita al Mercurio Sporting per assistere alla partita tenutasi in onore di “Bembò”.

Gli amici di Bembone hanno poi presentato il murales raffigurante il volto di Roberto, mostrato ieri in occasione del suo compleanno per dire a Robertino “buon compleanno ovunque tu sia”.

Queste le parole stampate sugli striscioni che da giorni tappezzano la città.

A coronare la serata un video per ricordare i momenti più belli trascorsi insieme e soprattutto le pazzie fatte tra una sigaretta e un bicchiere di troppo in discoteca. Una serata di commozione, ma anche di riflessione, necessaria perchè la catena di giovani vite strappate si spezzi, anzichè alimentarsi sempe più. Riflessioni miste a lacrime, quelle di giovani e meno giovani sempre impegnati a mantenere vivo il ricordo di un fratello, strappato troppo presto alla vita, ma mai alla memoria.