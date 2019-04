Lunedì 1 Aprile 2019, 18:33 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 18:39

Si spezza il palo della pubblica illuminazione e si stacca il filo dell'alta tensione che finisce sulla strada provinciale. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per mettere in sicurezza il tratto di arteria davanti all'Abbazia del Loreto di Mercogliano. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico dalla polizia municipale, fino a quando i tecnici dell'Enel e i caschi rossi non hanno eliminato il pericolo. Con molta probabilità il palo è stato tranciato da un camion in transito. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti veicoli e pedoni.