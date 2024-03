Una gara di solidarietà per l'Africa: a Mercogliano la maratona dell'inclusione

Una domenica dedicata allo sport, alla prevenzione e alla solidarietà. Il 17 marzo a Mercogliano si terrà la gara podistica di beneficenza, organizzata dal Coni Avellino con l’amministrazione comunale, la Pro Loco, l’associazione Hermes e diversi attori sociali del territorio.

“Mercogliano for Africa” include sport, visite senologiche e solidarietà, iniziative il cui ricavato andrà a sostegno del progetto della Fondazione Gauta, al fianco delle famiglie più disagiate del Sud Africa. Lo start alle 9:30 in viale San Modestino. Gli atleti, oltre 120 quelli iscritti fino ad ora, gareggeranno in un percorso di circa 8 chilometri che attraverserà alcune delle strade cittadine fino al centro storico, per poi scendere a Torelli e tornare alla partenza, dove sarà allestito il villaggio dello sport e della prevenzione medica.

“Una manifestazione con diversi protagonisti uniti per combattere problematiche legate alla fame, alla povertà e al commercio di organi dei bambini sudafricani - ha raccontato il presidente del Coni Avellino, Giuseppe Saviano -.

Queste sono le guerre da combattere, non quelle che si stanno verificando in questo momento in altre parti del mondo. Insieme cerchiamo di creare equilibrio con una migliore distribuzione della ricchezza”.

“L’unione fa la forza e quando Saviano chiama Mercogliano risponde, soprattutto quando si tratta di fare aggregazione tra diverse realtà che non sempre convergono tra loro”, così il sindaco Vittorio D’Alessio alla presentazione dell’evento presso la sede della Pro Loco Mercogliano, anch’essa parte integrante dell’evento. Un insieme di iniziative che, oltre a sostenere il progetto solidale per il Sud Africa, intende avvicinare giovani e associazioni al mondo dello sport, fondamentale per la crescita personale e collettiva, come sottolineato dal presidente Fiorentino Saveriano: “Una manifestazione in cui lo sport è ancora una volta il motore della solidarietà e della condivisione.

La gara è inserita nel circuito nazionale Fidal e abbiamo già ricevuto un’importante adesione per quella che sarà una vera e propria festa dello sport”. Sport che cammina di pari passo con salute e prevenzione. Per questo, grazie all’unità mobile della Misericordia del Partenio, l’associazione Hermes e il medico Sabatino D’Archi effettueranno visite ed ecografie al seno. “Le offerte volontarie delle persone che si sottoporranno alle visite saranno destinate, insieme al resto del ricavato dalle altre attività collegate, a chi ogni giorno subisce violenze ed è oggetto di sofferenza e bisognoso di aiuto”, ha spiegato la volontaria Bianca Corcione.