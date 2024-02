C’è anche il restauro di Porta dei Santi, uno degli accessi antichi al centro storico di Mercogliano, tra i progetti campani ammessi al concorso di Art bonus 2024, organizzato dal Ministero della Cultura per promuovere la compartecipazione al mantenimento e alla crescita dell’identità culturale del territorio, attraverso il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.

L’amministrazione comunale di Mercogliano ha individuato nella porta inferiore e d’ingresso dell’antico borgo medievale di Capocastello, originariamente chiamata Porta del Piede poiché nei pressi dell’antica dogana, uno dei beni pubblici culturali sui quali effettuare interventi di manutenzione e protezione ordinaria attraverso le modalità indicate dal decreto Art bonus, quantificando la somma utile al restauro in 36mila 506 euro. Erogazione liberale ricevuta dalla casa di cura privata Montevergine, che si fa, oltre che eccellenza nella cardiologia, mecenate della cultura e potrà usufruire, secondo il decreto stabilizzato e reso permanente dalla legge di stabilità 2016, di agevolazione fiscale al 65 per cento. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, infatti, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. Obiettivo del progetto è dare un nuovo volto alla Porta sita in via Roma, divenuta simbolo storico della città, conservandone le caratteristiche originali. Previsti il restauro e il recupero architettonico, attraverso la ristrutturazione della struttura portante dell’arco che affaccia su piazza Municipio, tramite il rifacimento della copertura in cocci originale e l’intonaco ornamentale. Ma anche l’operazione di restauro degli affreschi che lo sovrastano, con l’intento di ripristinare e portare alla luce il dipinto originale raffigurante i Santi Patroni della città, Modestino, Fiorentino e Flaviano. Porta dei Santi, insieme a Porta del Capo, Porta Mazzocca, Porta Girone e Porta dell'Acqua, costituiva una delle cinque porte di accesso a Capocastello.

Per la sua posizione era considerata la più importante, per questo chiamata anche Porta Maggiore. Il progetto che ne prevede il restauro può essere votato sul sito Art bonus fino al primo marzo per poi passare, in caso di selezione tra i venti più votati, alla fase successiva delle votazioni sui social. Soddisfatto, vista anche la progressiva diminuzione delle risorse finanziarie a disposizione per la manutenzione del patrimonio culturale, il sindaco Vittorio D'Alessio che, oltre alla donazione ricevuta, vuole portare a casa anche il riconoscimento simbolico previsto per il progetto vincitore del concorso. Il primo cittadino fa sapere inoltre di voler estendere quella che definisce una buona pratica anche ad altri beni pubblici della città in attesa di interventi di ristrutturazione, come la fontana storica e le mura di cinta ad essa adiacenti in piazza Municipio, la cui raccolta fondi risulta essere ancora aperta. Vedremo. Intanto, un primo importante passo in avanti per il rilancio del centro storico è stato fatto con il progetto per il restauro della Porte dei Santi.