Monteforte Irpino, 52enne investito da un'auto in retromarcia: frattura al femore

Investito da un’auto in retromarcia, un 52enne di Contrada è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino. I fatti si sono verificati ad Alvanella di Monteforte Irpino in serata. Sono intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza del 118. Militari e sanitari hanno trovato l’uomo riverso a terra. Poi la corsa al pronto soccorso. Diagnosticate una frattura al femore e varie ferite. I camici bianchi lo sottoporranno a ulteriori accertamenti. Indagini in corso da parte degli uomini dell’Arma per capire l’esatta dinamica dell’incidente.