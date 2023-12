Folla commossa, ieri a Montella, per l’ultimo saluto all’ingegnere Salvatore Fierro, personalità straordinaria dell’Irpinia, che ha legato il suo nome alla professione, ma anche alla passione per la politica e all’amore per la sua terra. Si è spento nella sua casa a 96 anni, circondato dall’affetto dei familiari. A cominciare dai figli Maria, Fabio e Antonello. Cugino del cantante Aurelio Fierro – i due studiarono insieme Ingegneria – Salvatore Fierro era iscritto all’Ordine dal 1954, con il numero 120 dell’elenco. Senatore dell’Ordine fu fondatore e preside dell’istituto professionale di Montella, assessore provinciale al Bilancio per due mandati.

Esponente di primo piano della Democrazia Cristiana, fu uno degli artefici della ricostruzione postsisma. Ricoprì il ruolo di componente della commissione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione degli insediamenti industriali nelle zone terremotate e componente del Comitato tecnico regionale per oltre un decennio. Ha progettato e diretto oltre 3mila opere. Un autentico galantuomo, punto di riferimento per molti.