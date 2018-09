CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Settembre 2018, 12:00

MONTEMILETTO - Notte di paura a Montemiletto, in località Parco delle More. Tre i colpi d'arma da fuoco esplosi ad altezza uomo dai ladri in fuga dopo diversi colpi messi a segno e altri andati a vuoto.Terribile l'esperienza vissuta dal consigliere comunale di opposizione di Montemiletto, Simone D'Anna che ieri sera intorno alle 21, ha ricevuto una telefonata da un vicino di casa. «Sono stato allertato dal mio vicino di casa che mi avvertiva della presenza di tre ladri intenti a fuggire dalla mia proprietà e spostarsi nella sua ha raccontato D'Anna non ci ho pensato due volte e mi sono precipitato in strada, raggiungendo un terreno distante dalla mia casa soltanto una decina di metri. Cercavo di farmi luce con la torcia del telefonino, quando uno dei malviventi si è improvvisamente alzato dalla boscaglia e mi ha puntato la pistola contro. Uno, due, tre i colpi esplosi contro di me da uno dei tre uomini, nel tentativo di guadagnare la via di fuga dopo essersi appostato nell'erba alta».