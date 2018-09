Giovedì 6 Settembre 2018, 11:01

I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno individuato un distributore di gpl totalmente abusivo che operava senza alcuna autorizzazione amministrativa e completamente sconosciuto al fisco.Lo stabile all'interno del quale veniva illegalmente effettuata la vendita di gpl, grazie all'utilizzo di una elettropompa per il travaso del gas nelle apposite bombole in spregio anche alle norme di sicurezza obbligatorie per le attività della specie, è stato individuato dai finanzieri della tenenza di Solofra a Montoro.Tutti i macchinari e le attrezzature presenti utili per l'espletamento della attività di erogazione di Gpl, consistenti in una elettropompa, una bilancia e 36 bombole di Gpl in deposito, sono stati sottoposti a sequestro penale ed il responsabile è stato deferito alla procura della Repubblica di Avellino.