Moscati di Avellino, prenotazioni delle visite anche in farmacia

Attivato il servizio di prenotazione e disdetta delle prestazioni ambulatoriali garantite dal Moscati di Avellino. A provvedere al momento 37 farmacie in Irpinia, grazie a una convenzione con Federfarma Avellino, che ha portato all’implementazione dei sistemi informatici e alla formazione degli operatori. Niente più fila, dunque, agli sportelli dell'ospedale. La nuova possibilità di prenotazione e disdetta si aggiunge a quella telefonica al numero 0825.1806060, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 16,30. E riguarda esclusivamente le prime visite (non le visite di controllo) relative alle seguenti prestazioni: cardiochirurgica, senologica, chirurgica, di chirurgia vascolare, ematologica, diabetologica, di nutrizione clinica, di nutrizione clinica artificiale, per dislipidemia, infettivologica, epatologica, neurochirurgica, otorinolaringoiatria, dermatologica, dermochirurgica, dermatologica per immunologia, gastroenterologica.

Nelle farmacie abilitate, bisogna presentarsi con la prescrizione del medico di medicina generale e la tessera sanitaria: al termine della procedura, viene rilasciato uno stampato che certifica la prenotazione effettuata e il costo eventualmente dovuto dall’utente, se non esente, da esibire al momento della visita specialistica per provvedere al pagamento del ticket. «Sono state già avviate le attività di potenziamento dell’offerta ambulatoriale con conseguente rimodulazione delle relative agende – precisa Maria Teresa Prizio, responsabile del Cup-ticket del “Moscati” -. Il numero delle prestazioni al momento prenotabili, come prime visite in farmacia, è destinato gradualmente ad aumentare. Così come aumenterà anche il numero delle farmacie provinciali abilitate»