Crisi del settore riabilitativo, il Mid condivide l'appello delle associazioni di categoria

Il Movimento italiano disabili (Mid) aderisce all’ appello dell’Associazione sanità privata accreditata territoriale e delle Associazioni datoriali di categoria, maggiormente rappresentative della macroarea Riabilitazione/Sociosanitario e Salute mentale, su input dei Centri privati istituzionalmente accreditati della Asl Avellino, che questa mattina in conferenza stampa hanno affrontato il tema della «rimodulazione del fabbisogno prestazionale del Comparto riabilitativo avellinese ed irpino per una equità distributiva delle risorse regionali ed il superamento delle non più tollerabili diseguaglianze territoriali».



Le associazioni sin dal 2014, hanno sollecitato correzioni alla programmazione regionale per l’adozione di provvedimenti idonei a superare questa situazione di iniquità territoriale che ha prodotto senza tema di smentite disparità tra i cittadini ed assistiti dei diversi territoriali provinciali ovvero la rivendicazione dei centri privati accreditati di riabilitazione complessa ritenendo che la descritta situazione non è più possibile tollerare e subire, rivendicando in definitiva parità di trattamento tra erogatori delle Asl regionali al fine di garantire continuità assistenziale a pazienti particolarmente fragili in uno ad una significativa risoluzione delle liste di attesa che, allo stato, sono inosservanti di quanto previsto dal Piano Regionale Governo Liste di Attesa.