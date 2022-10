Nei guai per lo shopping compulsivo, militare irpino accusato di truffa

Lo shopping compulsivo lo ha messo nei guai. Ora dovrà difendersi davanti al Tribunale Militare. Un militare avellinese di 53 anni, che presta servizio a Roma - secondo l'accusa - in più occasioni avrebbe fatto compere per le vie della Capitale, mentre risultava essere in missione fuori dalla caserma. Deve rispondere di truffa. Il 53enne è assistito dal penalista Nicola D'Archi. L'ossessione dello shopping avrebbe spinto il soldato irpino ad andare per negozi durante l'orario di lavoro e nel corso di attività esterne alla caserma. L'udienza preliminare è stata fissata al 15 febbraio prossimo.