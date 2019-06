CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 20 Giugno 2019, 12:00

Riprende in maniera ancora più vigorosa il braccio di ferro tra i dipendenti della Novolegno, la fabbrica che il gruppo Fantoni ha deciso di chiudere, e la holding friulana.La società con sede ad Osoppo, attraverso le colonne del Messaggero Veneto, ha annunciato di investire altri 20 milioni di euro nello stabilimento in Friuli. Una notizia che ha fatto salire di colpo la rabbia dei sindacati, dei dipendenti e del sindaco Tropeano, tutti riunitisi nel centro sociale di Arcella, con il supporto morale di Don Vitaliano Della Sala e del parroco locale, Don Enrico Spiniello, per scegliere la strategia migliore, utile a far fronte ad un annuncio che ha il sapore fastidioso della beffa. «Ad Osoppo si investe e qui si chiude commenta il primo cittadino di Montefredane e questo fa rabbia. È una presa in giro. Perché Fantoni quei venti milioni di euro non li investe qui? Ora dobbiamo capire quali iniziative mettere in campo, per salvare la Novolegno, restando tutti uniti. Io sono un piccolo sindaco di campagna, ma in questo momento rappresento l'istituzione più alta di Montefredane e sarò al fianco dei lavoratori. Mi metterò anche in contatto con il sindaco di Osoppo, per capire che tipo di solidarietà ci esprimerà».