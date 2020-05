Raid dei ladri nel liceo scientifico "Mancini" di Avellino. Una banda di malviventi si è introdotta all'interno dell'edificio che ospita una delle sedi dell'istituto superiore del capoluogo irpino di via Ferrante. I ladri hanno danneggiato l'impianto elettrico, rubato computer e imbrattato dei muri esterni con vernice spray. Sono state avviate le indagini per cercare di risalire ai responsabili del colpo. La scuola più volte in passato è stata oggetto di furti. Si spera nelle immagini delle telecamere della videosorveglianza poste in zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA