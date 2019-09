CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 17 Settembre 2019, 12:30

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati elegge Antonio Barra presidente. Ma è evidente la spaccatura della compagine. Anche se i diretti interessati vogliono subito archiviare la pratica e pensare al lavoro che li attende.Il nuovo numero uno ha prevalso di misura su Nello Pizza: 11 a 9 il risultato dello scrutinio, su 21 preferenze espresse. Entrambi rifiutano la considerazione di un consiglio forense diviso. Sostengono che l'elezione del presidente e delle altre figure apicali rappresenti solo una delle tappe del nuovo corso e che non inficerà sull'azione dell'ordine avellinese. «Nessuna spaccatura. Non c'è nulla da ricucire dice Barra Siamo soddisfatti per come è andata. C'è stato un confronto civilissimo, contrariamente a certe previsioni. Siamo tutti avvocati e vorremmo concorrere affinchè l'interno di questo fabbricato (il Tribunale, ndr) funzionasse un po' meglio. Questa è la priorità».