Oreste Ciasullo eletto segretario nazionale Aiccre

Meritato riconoscimento per Oreste Ciasullo, ex sindaco di Savignano Irpino, eletto segretario nazionale dell’Aiccre. Si è concluso a Milano, infatti, presso la sede del Consiglio Regionale della Lombardia, il XVII Congresso Nazionale dell’ Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

L’assemblea congressuale ha eletto i nuovi vertici: alla carica di presidente nazionale è stata chiamata l’ex assessore regionale della Lombardia Milena Bertani che prende il posto del Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, mentre l’irpino Oreste Ciasullo, già sindaco di Savignano Irpino, è stato chiamato a ricoprire l’impegnativa e prestigiosa carica di segretario nazionale.

L’Aiccre rappresenta gli enti locali in una visione europea ed ha propri rappresentanti nel Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa con sede a Bruxelles, nel Cplre, organismo del Consiglio d’Europa a Strasburgo e nell’Organismo Mondiale degli Enti Locali.

Gemellaggi, Reti di Città Formazione in Europrogettazione, Rapporti con gli Organismi Europei e Cooperazione territoriali costituiscono la missione principale di Aiccre. Negli organi nazionali, direzione e consiglio entrano inoltre gli Irpini Gianluca Festa, sindaco di Avellino, Giovanni Boccella, assessore di Castelfranci e Maria Schiavone, assessore di Montaguto.