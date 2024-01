Un'altra aggressione ai danni della ragazza di 17 anni di Forino, già presa di mira una settimana fa in paese appena scesa dal bus. È stata afferrata e colpita al volto con uno schiaffo. L'episodio nel tardo pomeriggio dell'altro ieri, intorno alle 19. Si tratta della seconda aggressione nel giro di una settimana. La scorsa volta fu aggredita alle spalle. E ancora. Un anno fa a Salerno fu accerchiata da alcuni immigrati e messa in salvo da un anziano. A questo punto, non si esclude che gli episodi possano essere collegati. Almeno gli ultimi due in ordine di tempo. Ci sarebbe un identikit dell'aggressore, dopo l'episodio dell'altro ieri. Inoltre, non si esclude che ci possano essere sviluppi a stretto giro di tempo. Si pensa, tra le altre ipotesi, che qualcuno della zona abbia messo nel mirino la ragazza. Al vaglio dei carabinieri anche i contatti della giovane attraverso i social. Anche questa volta la giovane è stata assalita a pochi passi da casa, mentre faceva ritorno presso l'abitazione. Era stata con un'amica, che le aveva fatto da scorta. Le due si erano divise per entrare nei rispettivi portoni che sono vicini.

A quel punto, l'aggressore - che aveva il volto travisato - è entrato in azione. Ha approfittato che l'amica fosse già rientrata e ha aggredito la 17enne. L'ha afferrata e poi l'ha colpita al volto con uno schiaffo. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo, urlando a squarciagola. Familiari e vicini si sono precipitati per accertarsi delle sue condizioni, mentre il bruto è scappato via. I genitori hanno deciso di farla visitare dalla guardia medica, anche perché presentava una ferita al labbro. Poi si sono recati alla caserma dei carabinieri per denunciare il nuovo episodio. Nei giorni scorsi, mentre scendeva dal bus della linea Salerno-Forino per fare ritorno a casa dopo la scuola, venne presa alle spalle e le fu coperta la bocca. La giovane riuscì a divincolarsi e a sfuggire al bruto.

Quell'episodio le costò graffi ed ematomi al fianco e sulla pancia. Anche quella volta, l'aggressore aveva il volto travisato e indossava i guanti. Già in quella occasione la famiglia aveva presentato denuncia ai carabinieri, evidenziando la paura della ragazza a uscire di casa.

Peraltro, quasi un anno fa, a Salerno dove frequenta il liceo classico la 17enne fu accerchiata da tre extracomunitari che stavano costringendola a entrare in un'auto. Un anziano che notò la scena riuscì a metterla in salvo. A questo punto, non si esclude che gli episodi siano legati. La comunità di Forino è sconvolta. C'è indignazione per quanto accaduto alla giovane studentessa, che già stava vivendo un terribile momento di paura. Tanto che gli amici le facevano sempre compagnia, come l'altra sera. Ma l'aggressore l'avrà seguita fino a quando l'amica che era con lei non è entrata in casa. La madre già nei giorni scorsi sollecitava un intervento rapido da parte delle forze dell'ordine per cercare di individuare il responsabile. Un giallo che sta determinando ansia per la vittima e per l'intera comunità locale. Da parte loro, i militari dell'Arma hanno già avviato le indagini per tentare di dare un nome a chi sta compiendo tali azioni ai danni della ragazzina. Un'attività che, appunto, potrebbe dare risultati a breve.