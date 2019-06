CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 16 Giugno 2019, 14:13

Paura poco dopo le 13.30 di ieri in via Roma, a meno di cento metri da Piazza del Pozzo. Un pullman di linea dell'Air, partito pochi minuti prima da Rotondi e diretto ad Avellino, mentre percorreva va Roma nel tratto a senso unico, ha impattato contro lo sportello di una Fiat Grande Punto Bianca, ferma e dalla quale stava scendendo una donna. Inevitabile il sinistro. L'autista del bus ha immediatamente arrestato la marcia, mentre la donna in un comprensibile stato di agitazione, ha accusato un malore ed è stata soccorsa in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del Saut di Airola, in quanto l'ambulanza del 118 di Cervinara era impegnata in un altro soccorso a San Martino Valle Caudina.Sul posto è arrivata una pattuglia della stazione Carabinieri di San Martino Valle Caudina al comando di Franco Rianna, per i rilievi del caso. Il bus dell'Air è stato portato nel deposito di Rotondi, ma l'autista una volta arrivato nella sede ha accusato, a sua volta, un malore ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Naturalmente la corsa è stata sospesa in attesa che da Avellino giungesse un altro bus con autista. Da più parti si segnala che i bus che circolano sulla tratta Rotondi-Avellino, in molti casi, andrebbero sostituiti o magari non fatti transitare nel perimetro urbano. Nella giornata di venerdì ad esempio il bus transitato per Cervinara poco dopo le 15, ha provocato le risentite rimostranze di molti automobilisti e pedoni in quanto dai tubi di scarico ha rilasciato una colonna nera di fumo rendendo l'aria irrespirabile. Si parla tanto di inquinamento e poi si lasciano circolare bus che andrebbero invece rottamati. L'incidente di ieri purtroppo ripropone il problema del traffico in via Roma la strada maggiormente trafficata a Cervinara. Nonostante il senso unico, infatti la carreggiata si trova a d essere molto stretta anche perché da un lato sostano le auto e dall'altra sono stati messi dei paletti per una sorta di percorso pedonale visto che non esistono marciapiedi.