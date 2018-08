Giovedì 23 Agosto 2018, 23:22

Paura in serata nel quartiere Valle di Avellino per una fuga di gas. In allarme i condomini di una palazzina che hanno chiesto l'aiuto dei vigili del fuoco del comando provinciale. Sul posto anche la polizia municipale. I caschi rossi, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno fatto intervenire i tecnici della società di distribuzione per riparare il guasto a un contatore. Oltre allo spavento e al disagio per lo stop temporaneo alla fornitura di metano, non si sono registrate altre conseguenze.