Ha tentato di accoltellare il fratello durante una lite in famiglia e ha ferito al volto i carabinieri intervenuti per bloccarlo. È stata sfiorata la tragedia l'altra sera a Frigento, all'interno di un'abitazione. In manette è finito un 54enne del posto che è stato tradotto nel carcere di Bellizzi Irpino.

Sette giorni di prognosi per i militari feriti che, nonostante siano stati colpiti sono riusciti a fermare la furia dell'uomo. Una situazione che avrebbe potuto comportare conseguenze ben più gravi. I militari, dunque, hanno messo in salvo anche l'anziana madre del 54enne. Quest'ultimo si era barricato in casa con l'incolpevole donna.

APPROFONDIMENTI «Studenti obbligati dall'alternanza scuola/lavoro a vendere nelle bancarelle dei mercatini di Natale» Suicidio choc a Flumeri, donna si impicca sul balcone Taurasi: ladri scatenati in paese, coppia presa nei pressi delle Poste

L'arrestato deve rispondere dei reati di minacce, lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale. I fatti, dunque, si sono svolti l'altra sera all'interno dell'abitazione del 54enne che vive con la mamma e il fratello di qualche anno più piccolo. È stato proprio quest'ultimo a richiedere l'intervento dei carabinieri, spaventato per l'accaduto nel corso della lite e per il fatto che la mamma era stata chiusa in casa. Il 54enne, che soffre di problemi di natura psichica, avrebbe impugnato all'improvviso un coltello e avrebbe tentato più volte di colpire il fratello, che fortunatamente è riuscito a scappare e ad allertare i carabinieri. Sul posto, nel giro di una manciata di minuti, è giunta una pattuglia di militari della compagnia di Mirabella Eclano.

Nel frattempo, il 54enne si era barricato in casa con l'anziana madre. Sono stati attimi di terrore per la donna. Ma la furia del figlio non si è placata nemmeno quando ha visto gli uomini in divisa che cercavano di colloquiare con lui e di riportarlo alla calma. Il 54enne sempre con in mano il coltello è uscito di casa e ha raggiunto i militari scagliandosi contro di loro e ferendoli a volto. È stata la professionalità dei due carabinieri che sono riusciti a gestire una situazione complicata e delicata.

L'esagitato è stato bloccato in un contesto di piena sicurezza, scongiurando la possibilità di gesti inconsulti. Con non poche difficoltà e nonostante le ferite, i carabinieri sono riusciti a disarmarlo. A supporto sono intervenuti altri due colleghi. Il coltello è stato poi sottoposto a sequestro. È stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che hanno somministrato al 54enne la terapia farmacologica relativa alla sua patologia. Il protagonista della serata movimentata soffre, infatti, di problemi di natura psichica. Sino a quel momento non aveva mai creato problemi del genere alla famiglia. Oltre alle cure riservate al 54enne, il personale sanitario ha anche soccorso i carabinieri feriti. I due hanno rimediato sette giorni di prognosi.

Dopo essere stato bloccato, il 54enne è stato condotto in caserma. D'intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, è stato trasferito presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino. L'intervento tempestivo dei militari dell'Arma ha evitato che la situazione potesse degenerare. Rimane lo choc per la mamma e il fratello che sono stati costretti a chiedere aiuto e vedere il proprio congiunto in manette. Si sono vissuti momenti molto concitati e di forte apprensione. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze peggiori grazie alla competenza dei carabinieri che sono riusciti a controllare la situazione, nonostante fossero stati feriti, cercando di riportare alla calma l'uomo. Sconcerto e vicinanza alla famiglia per quanto avvenuto da parte della comunità di Frigento. È stata una serata ad alta tensione.