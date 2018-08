Martedì 28 Agosto 2018, 21:43

Picchia a sangue la madre che gli nega i soldi. In manette un 26enne. I carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi lo hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione. Il provvedimento è scaturito a seguito di un intervento effettuato presso l’abitazione di una 57enne che aveva chiesto aiuto tramite il 112. Il giovane, non avendo ottenuto del denaro richiesto alla madre, aveva minacciato e aggredito fisicamente la donna. L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha permesso di interrompere l’azione violenta del 26enne, che è stato subito immobilizzato, condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto.