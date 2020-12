Incidente sul lavoro: muore un 63enne in provincia di Avellino. È accaduto nel primo pomeriggio, in un’azienda agricola di Torre le Nocelle. A perdere la vita un 63enne di Mirabella Eclano, dipendente di un’impresa edile, precipitato dal tetto di un capannone dove era salito per effettuare un sopralluogo per verificare eventuali lavori da eseguire. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, prontamente intervenuti sul posto. I militari hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Choc nelle due comunità irpine.

