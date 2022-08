Sagra del Fusillo e del Greco di Tufo, le nuove date per l'allerta meteo

Viste le previsioni meteo avverse per le prossime ore in Irpinia, il comitato Festa Maria Santissima di Montevergine ha deciso di rimandare le manifestazioni in programma a Petruro Irpino l'11, 12 e 13 agosto e stabilito le nuove date: Calici di Stelle si terrà il 16 agosto 2022, la Sagra del Fusillo e del Greco di Tufo nei giorni 17 e 18 agosto 2022. «Siamo dispiaciuti della decisione presa - sostengono gli organizzatori - ma alla luce di quanto accaduto nelle scorse ore le precauzioni non sono mai troppe».