Santa Rita, flash mob e vigilia al veleno «Soldi sprecati per la pavimentazione»

È il giorno in cui ritorna la processione più amata. Dopo due anni di stop causa Covid, in città sono previste migliaia e migliaia di persone per celebrare la Santa dei casi impossibili, che questo pomeriggio, a partire dalle 18.30, uscirà dalla chiesa di via San Francesco Saverio. Il corteo potrebbe superare i fasti pre-pandemia: via Del Gaizo, via Circumvallazione, piazza D'Armi, via de Concilij, corso Vittorio Emanuele, Piazza Libertà fino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati