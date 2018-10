Martedì 9 Ottobre 2018, 20:09

E' in condizioni critiche una 28enne di Rocca San Felice rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale a Caposele, lungo la Fondovalle del Sele. La Jeep Renegade condotta dalla 28enne si è scontrata frontalmente con un tir. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montella. La donna è stata trasportata in eliambulanza in ospedale. Ricoverato per le serie ferite riportate anche il camionista 60enne della provincia di Salerno. La strada statale 691 è chiusa al traffico. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.