La Procura della Repubblica di Benevento ha incaricato il medico legale per effettuare l'autopsia. Un atto che la Pm Maria Colucci ha ritenuto indispensabile per fare luce sull'indagine relativa al tragico incidente che è costato la vita a Gabriele Pascuccio. Nella giornata odierna, dunque, presso l'ospedale di Ariano Irpino il medico legale procederà all'esame autoptico sul corpo dello sfortunato ventenne che giovedì pomeriggio è morto sul colpo nell'impatto tra la sua moto, una Kawasaki, è un'Audi A3. L'incidente si è verificato lungo la Statale "90 delle Puglie" all'altezza di una strada di interconnessione con la Provinciale che attraversa località Ruvitiello. Impatto fatale e tragedia consumata per una famiglia - molto conosciuta e rispettata (il papà di Gabriele, Pasquale è il titolare storico di un'avviata attività di vendita e distribuzione bevande) - costretta a sopportare un dolore straziante. Ogni elemento sarà utile a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sono ore di lavoro frenetico anche per i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che con i colleghi della stazione di Grottaminarda, al comando del maresciallo Sabatino Tufo, stanno mettendo a dettaglio gli elementi ed i dati riscontrati sul luogo del terribile schianto, dove per agevolare il lavoro dei militari dell'Arma vi erano anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ariano Irpino, con i finanzieri della Tenenza.

APPROFONDIMENTI Santa Lucia di Serino: anziano muore in ospedale, cinque medici indagati Minacce e vessazioni agli anziani genitori per avere soldi, 35enne nei guai Vettura sbanda e vola fuori strada, donna in ospedale in Irpinia

A questo punto, la famiglia, che in queste ore sta ricevendo la solidarietà di una comunità intera, potrebbe riabbracciare per l'ultimo saluto il proprio figliolo dopo l'esame autoptico, non appena sarà disposto il dissequestro della salma. Toccherà al parroco di Grottaminarda, don Rosario Paoletti, partendo dal Vangelo, pronunciare parole di fede e conforto per una comunità che piange un giovane da tutti apprezzato per la sua laboriosità e per il suo attaccamento ai sani principi trasmessi da una famiglia esemplare e unita. In occasione dei funerali - che potrebbero svolgersi già domani - l'Amministrazione comunale, in accordo con il Consiglio comunale, ha comunicato che ci sarà il lutto cittadino. Intanto, nella giornata di ieri presso il Coc gli amministratori si sono riuniti per tracciare una linea ferma sulle iniziative da intraprendere per tutelare quanti percorrono quell'arteria che, purtroppo, negli anni ha fatto registrare più morti, oltreché decine e decine di feriti, nell'esatto punto che è stato fatale per Gabriele. Come prima cosa ieri il Comune, su specifica ordinanza, ha fatto transennare quella lingua di asfalto utilizzata tantissimo dagli automobilisti, ma probabilmente realizzata negli anni addietro senza mai una precisa autorizzazione. Una barriera new jersey da un lato e transenne e divieto dal versante opposto.

Sul posto a presidiare l'intervento il comandante dei vigili urbani Alfonso Di Muro. Di certo, Marcantonio Spera, primo cittadino di Grottaminarda, annuncia: «Contestualmente alla chiusura della strada, abbiamo chiesto la convocazione di un tavolo tecnico tra Forze dell'ordine, Provincia, Anas e Prefettura. E non solo per quel lembo di strada, ma anche per altre direttrici viarie». Troppo sconvolgente la tragedia della famiglia Pascuccio, troppo vivo il dolore sulla pelle di cittadini ed amministratori. «Abbiamo il dovere e la responsabilità di non tralasciare più nulla. Per questa ragione - ha aggiunto il sindaco - chiederemo l'installazione di due autovelox, una imponente segnaletica verticale ed una migliore manutenzione. Non se ne può più. Ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. Anche attraverso il nostro ufficio tecnico, incalzeremo Anas e Provincia per mettere ordine ad un sistema viario che anche in altri punti del comprensorio ufitano fa letteralmente acqua da tutte le parti».