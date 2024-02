Dopo il rinvenimento del kalashnikov pronto all'uso e nascosto sotto terra a Quindici, la polizia ha ora scovato munizioni per pistola di diverso calibro nascoste in un casolare privato a Pago Vallo Lauro. Sono 74 le cartucce rinvenute dagli agenti del Commissariato di Lauro, di cui 51 di calibro 9×21 e 23 di calibro 7,65.

Erano state occultate con accuratezza nel solaio del manufatto di proprietà di un 90enne del posto deceduto da alcuni anni. Erano custodite in una busta in cellophane e divise per calibro: 51 avvolte in fogli di carta, mentre le restanti 23 in un bicchiere di plastica. Il tutto poi occultato sotto una guaina in gomma.

I poliziotti, dopo i rilievi eseguiti insieme ai colleghi della Scientifica, hanno proceduto al sequestro. Gli agenti hanno avviato le indagini per cercare di risalire a chi teneva nascoste quelle munizioni. Accertamenti anche per capire se quel luogo possa essere utilizzato per occultare le armi. Il Commissario di Lauro sta portando avanti un'azione specifica per contrastare il traffico di armi illegali. I poliziotti effettuano controlli costanti in zone strategiche del Vallo Lauro. Controlli che vengono eseguiti anche con personale in borghese.

L'ultima attività portata a termine è il frutto di un lavoro certosino condotto dalla Polizia in un'area che per anni ha dovuto fare i conti con la criminalità organizzata. Dopo aver individuato l'area da controllare a Pago Vallo Lauro, come probabile obiettivo di occultamento di armi clandestine, gli agenti hanno setacciato la zona e si sono recati nel fondo privato non recintato e accessibile a tutti, all'interno del quale hanno trovato il casolare in muratura.

Dagli accertamenti, la struttura è risultata, dunque, appartenere a un 90enne del posto deceduto alcuni anni fa. I poliziotti hanno quindi passato al setaccio la vecchia struttura. Così hanno scoperto le munizioni nel solaio.