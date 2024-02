Deposito in fiamme, ipotesi dolo

È mistero sulle cause di un incendio che ha distrutto un deposito agricolo a Fontanarosa. I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di oggi. I capanno adibito a deposito agricolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano che hanno avviato gli accertamenti per capire l'origine del rogo. Non si esclude pa pista doloso. I vigili del fuoco irpini hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza la zona. Hanno evitato che le fiamme si propagassero ad altre strutture.