Rogo distrugge deposito di mobili Branto a Santa Maria Capua Vetere, ipotesi corto circuito

Notte di roghi, nubi tossiche e di superlavoro per i vigili del fuoco nel Casertano a causa degli incendi sviluppatisi in due attività imprenditoriali, in particolare in un deposito di generi alimentari di Marcianise e in un mobilificio di Santa Maria Capua Vetere.

I vigili del fuoco dopo diverse ore - sono riusciti a domare, in via del Lavoro, il pericoloso incendio che ha interessato il deposito di Branto, società specializzata nella rivendita di mobili. Nessun ferito, ma nel rogo sono rimasti distrutti gli arredi e le merci in esso contenuti. Notevole il danno subito dai proprietari. Indagano i vigili del fuoco di Caserta. Tra le ipotesi più plausibili, quella di una danno al circuito elettrico. Bloccata per diverse ore la Nazionale, nel tratto tra Capua e Santa Maria Capua Vetere.

Il primo intervento dei vigili del fuoco di Caserta è avvenuto ieri sera dopo le 20 in via Lecco a Marcianise, dove le fiamme sono divampate in un capannone contenente generi alimentari, coinvolgendo sia le merci che un muletto per la movimentazione dei prodotti; la combustione ha dato vita ad una nube nera ben visibile a chilometri di distanza.

Sul posto diverse squadre dei pompieri, provenienti dalla sede centrale di Caserta e dai distaccamenti di Aversa e Marcianise, oltre a due autobotti.