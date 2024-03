Aggredita e maltrattata dal figlio lo scopre mentre tenta di avvelenarla

Sospettava che il figlio, che in più occasioni e senza motivo l’aveva maltrattata e aggredita fisicamente, volesse anche avvelenarla. La scoperta da parte della donna di un laboratorio realizzato dal figlio nella soffitta della loro abitazione, con tanto di ampolle e barattoli in vetro contenenti polveri di vario colore, l’ha indotta a installare, all’interno della cucina, delle telecamere a circuito chiuso attraverso le quali ha osservato il figlio mentre aggiungeva della polverina bianca nella pentola del cibo e su una penna da lei normalmente utilizzata. Analogo episodio è accaduto due giorni dopo quando ha sorpreso il figlio mentre spruzzava del detersivo sul cibo a lei destinato. È stato quest’ultimo episodio a portare la donna a denunciare l’accaduto ai carabinieri della Stazione di Vitulazio.

Durante il suo racconto è emerso che, anche negli anni passati, la era stata vittima di aggressioni da parte del figlio che, in circostanze diverse, l’aveva colpita con pugni al volto e con una testata. Ed ancora di recente aveva minacciato di accoltellarla e di sparargli contro con una carabina a molla in suo possesso, munita di silenziatore artigianale e munizionamento composto da pallini in ferro.

A seguito della denuncia i carabinieri si sono recati presso l’abitazione dove hanno acquisito i filmati estratti dalle telecamere e sequestrato la carabina e le polverine presenti nel laboratorio artigianale, che verranno sottoposte ad analisi per stabilire la loro tossicità. L'uomo, un 35enne, è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e minacce.