Deposito in fiamme, si segue la pista del dolo

In fiamme un deposito agricolo in via Canali a Contrada.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 3 della scorsa notte.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Non facili le operazioni di spegnimento. Non si sono registrate persone coinvolte.

I caschi rossi hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano per i rilievi di propria competenza. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sull’origine del rogo. Si segue anche la pista del dolo.