Domicella: dà fuoco a rifiuti speciali, denunciato 30enne, chiesto intervento Arpac

Appicca il fuoco per smaltire rifiuti speciale. Un trentenne di Domicella è stato denunciato. La pattuglia della Stazione di Marzano di Nola, notata la coltre di fumo nero e maleodorante, si è portata sul posto accertando che era prodotta dall’incendio di numerosi motorini elettrici all’interno di un deposito.

Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti, è scattata nei confronti del trentenne la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, in quanto ritenuto responsabile di deposito illecito di rifiuti e combustione illecita di rifiuti. Il locale è stato sottoposto a sequestro e nel contempo è stato richiesto l’intervento di personale specializzato dell’Arpac per gli accertamenti di competenza.