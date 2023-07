Domicella, una scultura per Padre Pio

È della giovane scultrice Annalisa Ambrosia, studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Napoli con alle spalle già diverse mostre sia personale che collettive, la statua di Padre Pio posizionata presso la Chiesa Santa Maria Del Carmelo a Casamanzi a Domicella, in provincia di Avellino.

L’opera è stata commissionata dal sindaco Antonio Corbisiero, di concerto con l’Amministrazione comunale e padre William, che ha celebrato una cerimonia religiosa per benedire la nuova statua

Sulla targa commemorativa è stato inciso il nome dell’artista e una frase del santo Padre Pio: “Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere”.