Si ritorna nuovamente sui balconi. Cuore di Avellino la manifestazione organizzata dal Comune di Avellino in collaborazione con Mambo Eventi nel centro storico ripropone anche questo mercoledì il format che ha riscosso successo 15 giorni fa con l'esibizione de 'A Lumanera. Questa volta ad affacciarsi con la sua musica dai balconi del bed and breakfast La Torre sarà Gnut, al secolo Claudio Domestico, una tra le migliori voci del cantautorato contemporaneo.

Napoletano, classe '81, è cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore, dal 2008 ad oggi ha all'attivo 10 album: «Rappresenta uno dei picchi più alti che la scena napoletana ha prodotto in questi anni, Gnut è un artista poliedrico che porta un progetto accorato con dei tratti marcatamente intimi, ma anche molto coinvolgenti» spiega il direttore artistico Felice Caputo.

Il suo sarà un concerto verticale, una serenata al contrario come la chiama qualcuno altro, con il musicista sul balcone ed il pubblico giù. La facciata dell'edificio che ospiterà il live sarà illuminata con effetto mapping curato da Vj Klein. A margine dell'atteso live non mancherà la selezione musicale curata da Alberto Limone, Dario De Angelis, Angelo Riccio e Sergio Tartaglia. Musica anche ad Atripalda dove il cartellone di Baraonda 2023, predisposto dall'amministrazione comunale, affida il live di questa sera in Piazza Umberto I ai pionieri della musica di tradizione made in Irpinia: i Pratola Folk.

Il gruppo originario di Pratola Serra si prepara a festeggiare il suo cinquantennale. Dal 1974 ad oggi Orlando Marano, il suo fondatore, i figli Achille e Armando ed un manipolo di musicisti hanno saputo sposare la tradizione rileggendola ed attualizzandola. Le loro canzoni hanno affondato le radici nei mali e nel malcostume di questa terra (Compari e comparielli tra le altre) non perdendo mai di vista la quotidianità come in Ecoballe, scritta in difesa del Formicoso all'epoca della crisi dei rifiuti.

Dopo il successo di sabato scorso del concerto di Fabrizio Bosso ed in attesa di quello di sabato prossimo del Licaones quartet guidato dal sassofonista Francesco Bearzatti con Mauro Ottolini al trombone, oggi e domani ritorna Convivio al Monte presso il Complesso monumentale di Santa Maria della Neve a Montella. Oggi alle 16.30 ci sarà l'inaugurazione della mostra "Le mani sapienti, artisti del legno" alla presenza degli artisti Daniele Passaro, Silvestro Pizza, Ernesto Troisi ed Albano Vuotto. La mostra resterà aperta fino al termine della manifestazione (31 luglio). Alle 18.30 ci sarà l'incontro "Ricordando Italo Calvino" a cento anni dalla nascita con Vito Santoro e Paolo Speranza. Domani alle 18.30 si ricorderà la figura di Mario Salzarulo. In serata, alle 20.30, il concerto dei Sonora Junior Sax.

A Palazzo della Cultura in Corso Europa ad Avellino, sede della Biblioteca Provinciale e del Museo Irpino, continua fino a domenica prossima "A Palazzo" l'evento organizzato da Fondazione Sistema Irpinia con il supporto della Provincia di Avellino ed in collaborazione con il Consorzio di Tutela Vini d'Irpinia. Sono previsti all'interno visite teatralizzate, giochi a quiz dedicati ai bambini, proiezioni, tour guidati e reading. Nell'Orto botanico adiacente sarà possibile degustare un calice di vino, grazie alla presenza di 28 cantine irpine, e assaggiare alcune pietanze tipiche del territorio. Oggi: alle 19.30 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca ci sarà una proiezione di film per bambini e ragazzi. In serata nell'Orto botanico relax e vino delle cantine Nativ e Bellaria.