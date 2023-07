Avellino, Ordine dei dottori agronomi: Francesco Castelluccio è il nuovo presidente

Francesco Castelluccio è il nuovo presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Avellino. È stato eletto all'unanimità dai componenti del consiglio a seguito dell'elezione a consigliere nazionale di Antonio Capone.

«Sono molto contento e sereno di consegnare il testimone ad un collega molto valido», afferma il presidente uscente Capone che aggiunge: «Ha competenze, professionalità ed esperienza notevole in diversi settori della nostra sfera professionale. Abbiamo collaborato all'unisono in questi due anni di mia presidenza per accrescere la nostra attività a tutela della professione, e soprattutto, mi ha supportato nella valorizzazione delle produzioni olivicole e coricole locali con la sua specifica e profonda competenza nella olivicoltura e

nelle politiche agroambientali».