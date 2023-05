“Agronomi senza frontiere” a Cerreto Sannita

L'ambiente, la risorsa-suolo e la necessità di tutelarne la qualità, nell'ambito della massima valorizzazione paesaggistica e produttiva in agricoltura sono stati al centro dei “workshop in campo” del progetto «Re.Qual.Sol - Recuperare e salvaguardare la qualità dei suoli» promosso dall'associazione “Agronomi senza frontiere” della Campania. L'evento si è svolto nell'azienda agricola “Del Nigro Dina”, che è fra le partner del progetto, in località Pontecolonna di Cerreto Sannita. Il programma è sostenuto dal Gal Titerno-Alto Tammaro, a valere sui finanziamenti della Regione Campania.

Sono state realizzate esercitazioni pratiche di analisi del suolo, andando a rilevarne e valutarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del suolo. Zoom anche sulle strategie per contrastare l’impoverimento della sostanza organica del terreno agrario. Successivamente un simposio divulgativo coordinato dal giornalista Michele Miky Di Maina con gli interventi di Elio Mendillo, amministratore delegato del Gal Titerno-Alto Tammaro; Alessio Valente, docente di Geologia all'Unisannio e responsabile tecnico-scientifico del progetto; Ettore Varricchio, presidente del corso di laurea magistrale Unisannio in Biologia-Risorse alimentari e nutrizione; per “Agronomi senza frontiere” il presidente Massimo Palladino e i consulenti tecnici Michele Bucciero, Carmen Cenicola, Giuseppe Martuccio, Walter Nardone e Serafino Ranauro.

