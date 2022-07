A fuoco auto e pneumatici, nube nera in paese: è allarme

Sono state necessarie quasi cinque ore di lavoro per spegnere l'incendio che ha interessato veicoli rottamati, parti di auto, pneumatici. Un'area, che si trova nel comune di Domicella, da tempo sotto sequestro e di proprietà di una persona detenuta. Una nube nera ha invaso l'abitato, tanto da spingere il sindaco Antonio Corbisiero a invitare la popolazione a non uscire di casa e a tenere chiusi balconi e finestre. Due le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute dalla sede centrale del Comando Provinciale di Avellino. Hanno impiegato circa cinque ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, che era stata già oggetto in passato di altri incendi simile ed era sottoposta a sequestro. Sul posto anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini. I militari hanno eseguito un accurato sopralluogo nella zona alla ricerca di elementi utili alle investigazioni.

