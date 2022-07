Avellino, fiamme in casa: interviene ad aiutare una parente ma resta ustionato

Era intervenuto per prestare aiuto ad una sua parente la cui abitazione era stata aggredita dalle fiamme, ma nel tentativo di spegnere l'incendio si è procurato ustioni in diverse parti del corpo. E' accaduto in via Lazzari, a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino.

L'uomo, rimasto anche intossicato dalle esalazioni, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella ( Avellino) e trasferito in ospedale ad Avellino. L'intervento dei caschi rossi ha domato l'incendio dopo aver messo in sicurezza l'area circostante.