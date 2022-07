Un malore, poi la tragedia: non ce la fa il giovane presidente dell'Azione cattolica

La tragedia all'improvviso. La comunità di Santa Lucia di Serino è in lutto. Ha perso un giovane brillante, studente universitario 24enne, impegnato in diverse attività sociali e presidente dell'Azione Cattolica. Ieri mattina il dramma che ha gettato nello sconforto la famiglia. Tutta il paese è sotto choc. C'è incredulità per quanto accaduto. Francesco Rodia si era svegliato bene per iniziare con grinta la giornata, ma poi tutto è degenerato. All'improvviso il malore. Era ancora a casa. Si è accasciato a terra. La mamma ha subito allertato i soccorsi. Nel giro di qualche minuto un'ambulanza è piombata sul posto. I sanitari hanno eseguito le manovre di rianimazione e dopo averlo intubato è scattata la corsa veloce verso l'ospedale Moscati. Era appena giunto al pronto soccorso, quando è accaduto il dramma. Il cuore di Francesco non ha retto. I sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita. Il destino crudele lo ha strappato alla esistenza terrena. Saputa la triste e tragica notizia in pochissimo tempo la bacheca della sua pagina Facebook si è riempita di messaggi.



La salma del giovane si trova al momento presso l'obitorio dell'ospedale Moscati. È a disposizione della Procura che affiderà l'incarico al medico legale per eseguire ulteriori accertamenti finalizzati a determinare le cause del decesso. Da valutare se eseguire l'autopsia oppure l'esame esterno. Francesco Rodia potrebbe essere stato colto da un infarto o da un aneurisma. Del decesso sono stati informati anche i Carabinieri.

Tutto il paese è in lacrime. Sono decine e decine i messaggi sui social per Francesco. Era gentile, buono, sempre disponibile, simpatico e anche determinato. Così è descritto dai suoi amici. «La tua passione era unica: educare le giovani generazioni, garantire loro un futuro, farli divertire. Educare vuol dire condurre fuori'. Su questo eri forte e determinato, eri davvero bravo! 24 anni e una vita davanti. Ci sono tanti piccoli angeli in cielo, hanno bisogno di te. Aspettano la tua ludoteca. Ciao Francesco, piccolo grande educatore». È il post commovente dell'Azione Cattolica di Santa Lucia di Serino di cui Francesco Rodia era il presidente. E ancora: «La pagina più triste della storia della nostra associazione parrocchiale. Francesco, dal cuore enorme, il nostro presidente, giovane 24enne, ci ha lasciati improvvisamente». «Un giorno ti dirò eternamente Grazie' per quello che sei stato per me e per ciascuno di noi. Ciao Francesco, cucciolo mio», scrive don Luca Monti parroco di Santa Lucia di Serino.

k. g.