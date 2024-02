Incendio distrugge deposito, le fiamme danneggiano anche una casa

Un deposito è stato completamente distrutto da un incendio e un’abitazione che si trova nelle vicinanze è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme. L’inferno di fuoco si è scatenato in un fondo alla contrada Festola di Ariano Irpino.

Sul posto sono piombate le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della locale Compagnia. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma la paura è stata notevole. I carabinieri hanno avviato le indagini per avere contezza dell’accaduto e capire l’origine del rogo. Non viene esclusa la pista dolosa.