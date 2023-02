Neve e disagi, che questa volta hanno riguardato principalmente l'attività didattica. La nevicata dell'altra notte e di ieri mattina ha spinto i sindaci di vari comuni dell'Alta Irpinia a chiudere in via precauzionale gli istituti scolastici presenti nei rispettivi paesi. Ordinanze che sono arrivate appena qualche ora prima del suono della campanella. Una scelta che è stata adottata per evitare conseguenze agli studenti e al personale docente e non docente, ma che ha determinato non pochi disagi per tante famiglie. Genitori che sono stati costretti a organizzarsi all'ultimo momento per non lasciare i figli più piccoli da soli in casa e, in qualche caso, a saltare il lavoro per accudirli. A chiudere le scuole per scongiurare ogni pericolo sono stati i sindaci di Bisaccia, Andretta, Lacedonia, Lioni, Castelvetere sul Calore, Montemarano. I fiocchi bianchi sono caduti in abbondanza, forse anche più del previsto, da notte fonda e per l'intera mattinata, costringendo le fasce tricolori a firmare l'ordinanza d'urgenza. La neve è caduta fino a quote collinari, oltre i 400 metri di altitudine, nella parte orientale del territorio provinciale. Termometro sotto lo zero in buona parte della provincia. L'Osservatorio di Montevergine ha fatto segnare nei pressi dell'Abbazia -5°. Oltre alla neve, anche il ghiaccio è stato protagonista. Ma i disagi per la viabilità sono stati ridotti, anche grazie all'immediato intervento degli enti preposti.

I mezzi spalaneve e spargisale dell'Amministrazione Provinciale e dell'Anas si sono messi subito all'opera per ripulire le strade. Attenzione massima per la vecchia e la nuova Ofantina. Così come per il Formicoso e la Statale 90 delle Puglie. Polemiche e proteste nella Valle del Cervaro, dove un bus di linea non è riuscito a transitare lungo la strada Ciccotonno, nel territorio del comune di Savignano Irpino. Sul pullman viaggiavano studenti provenienti da Montaguto e diretto ai plessi di Ariano Irpino. Il mezzo è rimasto bloccato lungo l'arteria, tanto da rendere necessario l'intervento dei carabinieri e dell'ufficio tecnico del Comune di Savignano. Sempre sul Tricolle, sono state rimosse stalattiti di importanti dimensioni dall'interno della galleria Maddalena, che rischiavano di staccarsi e di finire sui mezzi in transito. Viabilità garantita anche sul raccordo Avellino-Salerno e sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa. Attenzione massima, in quest'ultimo caso, nel tratto di Monteforte Irpino e quello compreso tra i caselli di Benevento e di Lacedonia.

La Polizia stradale delle due Sottosezioni (Avellino Ovest e Avellino Est) ha continuamente monitorato la situazione. Controlli costanti anche da parte dei Carabinieri delle varie Stazioni dell'Alta Irpinia e della Baronia. La Prefettura è stata costantemente in contatto con forze dell'ordine ed enti interessati. Ci sono stati, inoltre, interventi da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Zigarelli e dei cinque distaccamenti sul territorio. Rami e alberi spezzati o pericolanti sono stati messi in sicurezza in varie zone della provincia. Hanno ceduto a causa del peso della neve. Interventi identici a Monteforte Irpino e nel capoluogo, nel quartiere Valle. In questi due casi sono state le raffiche di vento a provocare il problema. Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Mugnano del Cardinale. A determinare il sinistro, tre le altre cause, l'asfalto viscido. Una vettura si è ribaltata. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a liberare gli occupanti dall'abitacolo. Per loro lievi ferite.