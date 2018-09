Lunedì 24 Settembre 2018, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sfiorata in una scuola d'infanzia di Mercogliano. Il bambino è stato trasportato dal 118 al Moscati e giudicato guaribile in 2 giorni. Il bimbo è ricoverato per accertamenti al Reparto Pediatria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione.