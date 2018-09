Mercoledì 19 Settembre 2018, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2018 13:23

Ha rimediato solo una denuncia il 57enne avellinese che ieri ha aggredito a martellate una donna di 37 anni polacca, ma da tempo residente nel capoluogo irpino. La vittima si trova ancora ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Deve rimanere sotto osservazione per un ematoma alla testa. Il 57enne è a piede libero. Dopo l'aggressione alla 37enne si è dato alla fuga. Qualche ora più tardi è stato bloccato dagli agenti della Sezione Volanti della Questura. Ora procede la Squadra Mobile per approfondire ogni aspetto.