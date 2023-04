Il busto di Agostino Landolfi sarà riposizionato all'ingresso dell'ospedale. Custodito in uno scantinato, al termine dei lavori, al momento della riapertura degli ambulatori, i visitatori non hanno più trovato nome del plesso sulla facciata e busto all'ingresso.

Mancava dunque il caratteristico busto del fondatore dello storico ospedale, ma anche la denominazione Agostino Landolfi che identifica il presidio di Solofra. Ora la scritta sarà aggiunta a quella attuale che richiama soltanto l'azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Sulla facciata dell'ex presidio ospedaliero (che fino a giugno non avrà reparti aperti, ma soltanto degli ambulatori), c'è il nome dell'ospedale di cui è diventato plesso distaccato. In extremis si prova a mettere la pezza alla dimenticanza che aveva creato dibattito nel giorno della riapertura degli ambulatori dell'ex ospedale di Solofra.

Alla riapertura infatti nell'atrio della struttura mancava il busto in bronzo del benefattore a cui è intitolato il presidio, come dunque manca il nome sulla facciata.

All'articolo 1 dello statuto dell'antico ospedale si legge: «Un ospedale per la cura degli infermi poveri dell'uno e dell'altro sesso, viene fondato in Solofra. Si denomina Ospedale Agostino Landolfi, per tramandare ai posteri la memoria del benemerito e pio cittadino cav. Agostino Landolfi, il quale, con rara generosità, lasciò quasi tutto il suo patrimonio per la fondazione di esso, d'avere effetto dopo il decesso della di lui moglie signora Teresa Garzilli alla quale legò l'usufrutto del patrimonio medesimo da governarsene durante sua vita», è scritto all'articolo 1 dello statuto fondativo.

Spiega il sindaco Nicola Moretti. «Il direttore generale Renato Pizzuti e l'ingegnere Casarella, responsabile tecnico dell'azienda ospedaliera Moscati, si sono impegnati e lo hanno annunciato anche durante l'apertura dei primi ambulatori che a completamento dei lavori dell'ospedale saranno posizionati nuovamente il busto all'ingresso e la scritta Agostino Landolfi».

Il sindaco assicura: «La storia e il ricordo che riconosce il presidio ospedaliero di Solofra in Agostino Landolfi non saranno cancellati».

Si tratta di attendere il completamento delle varie fasi di lavoro e l'apertura del plesso che sarà graduale.

Secondo la scaletta che tuttavia non prevede ancora un cronoprogramma, dopo la riattivazione dei primi ambulatori, ci sarà una seconda tranche di ambulatori che saranno messi a disposizione degli utenti fino ad arrivare poi alla riapertura della degenza con i reparti del secondo e terzo piano.

Va anche detto che al rimo piano i lavori sono ancora in corso. I ritardi sui lavori sono legati ai ritardi nei tempi di consegna di arredi e apparecchiature.

Tra le promesse anche la riapertura della radiologia con nuovi macchinari moderni e la risonanza magnetica.

Nel progetto infine anche i sei posti letto della terapia intensiva . La giunta comunale di Solofra intende donare un'ambulanza adatta a trasferire in altri ospedali i pazienti stabilizzati.

L'ambulanza sarà acquistata attingendo a residui comunali e dai fondi della raccolta promossa dal Comune per il potenziamento dell'ospedale di Solofra.

«Ho fiducia nel manager Pizzuti - dice Moretti- che procederà alla riattivazione dell'ospedale. Entro l'estate andremo all'apertura ufficiale della struttura alla presenza anche del governatore Vincenzo De Luca e così per fine anno, credo, che sarà completamente funzionale».