Solofra presenta il suo distretto industriale conciario all'Italia e al mondo intero. Il comparto punta a richiamare gli attori della moda con l'evento SoLeather, «un'iniziativa che mira a diventare strutturale», che sarà condotta dalla showgirl Jo Squillo. Appuntamento sabato mattina (ore 11) nel complesso di Santa Chiara con l'incontro con i protagonisti del settore, stilisti che utilizzano le pelli solofrane per le loro passerelle, tra i quali Mario Dice e Alessandro De Benedetti a giovani imprenditori di concerie solofrane.

Allestita anche la mostra con 6 installazioni giganti che riproducono gonne con pelli delle concerie solofrane, 6 abiti come pezzi unici. A presiedere Mariella Milani, voce e volto del Tg2 e critica di moda. Ora protagonista sui social, presenterà il suo libro «Fashion Confidential», alle 12 presso Palazzo Orsini, dove poi alle 18.30 è in programma una tavola rotonda con i protagonisti nazionali del settore moda. Poi la sfilata in Piazza San Rocco condotta da Jo Squillo che con un video sui social ha annunciato la sua presenza: «Ciao Solfora, vi aspetto tutti sabato sera per la bellissima sfliata di moda».

A scommettere su SoLeather è l'amministrazione comunale e l'Unione nazionale industria conciaria (Unic), che ieri mattina hanno illustrato la kermesse. «Solofra sarà protagonista», dice l'assessore Gabriele Buonanno. «Una giornata intensa tra dibattiti, sfilate, eventi per mettere in mostra il distretto conciario che ha un valore assoluto ma, in questo momento, ha anche bisogno di recuperare la leadership che l'ha contraddistinta in passato accrescendo il proprio valore nel futuro. L'intento è di valorizzare il distretto richiamando esperti della moda. SoLeather sottolinea il legame che da oltre cinque secoli lega Solofra alla tradizione conciaria da aggiudicarsi la fama di polo di eccellenza italiano per la concia di pelli ovicaprine finissime, che permettono ai brand del lusso di realizzare capi e accessori di morbidezza straordinaria.

L'iniziativa dell'amministrazione comunale con un significativo apporto dell'assessore Felice Maffei e del vicesindaco Gaetano De Maio crea un ponte con Unic e Lineapelle grazie alla dottoressa Fulvia Bacchi». Il messaggio è «aprire Solofra all'esterno», aggiunge il sindaco Nicola Moretti. «Una città, per la concia delle pelli, che non è seconda a nessuno. L'amministrazione comunale intende fortemente, dare impulso all'attività non solo conciaria ma anche dell'abbigliamento. Il Comune si attiva per sensibilizzare la produzione di Solofra. Rispolveriamo dopo oltre venti anni la prestigiosa rassegna Solofra Produce oggi ritorna SoLeather dimostrando che Solofra non è una città che inquina come veniva additata in passato, ma riferimento di grandi marchi che si rivolgono alla nostra città e distretto. Significa che la pelle è importante può dare il massimo a confezioni e manifatturiero. Dimostreremo che il nostro distretto produce una pelle eccezionale». Dunque, «vogliamo dare risonanza più ampia del nostro saper fare», aggiunge il delegato all'Industria Felice Maffei.