Fino alle 23 di ieri alla ripetizione del voto amministrativo a Solofra, avevano espresso la propria preferenza 1747 elettori, con una percentuale del 63,9. In particolare, alla sezione 3 avevano votato in 772 mentre alla Sezione 5 i votanti sono stati 975.

A Solofra, in totale sono chiamati alla ripetizione del voto circa 2700 cittadini nelle due sezioni (3 e 5) dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto, appunto, la ripetizione del voto delle elezioni del giugno 2022. Oggi dalle 7 alle 15 di nuovo urne aperte. Poi lo spoglio delle schede che inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Un test importante deciso dal Consiglio di Stato (dopo il ricorso innescato da uno dei tre candidati, Antonello Dmesso nella volontà dell'elettorato di due seggi.

La sezione 3 con i residenti della zona alta di Solofra e la 5 che è la frazione Sant'Andrea. Tra i cittadini delle due sezioni chiamati di nuovo ad esprimere il voto sono rientrati anche alcuni candidati delle tre squadre in competizione per il consiglio comunale. In quanto residenti alla frazione Sant'Andrea e nella zona alta di Solofra. Alla sezione 3 è rientrato nell'elettorato per la ripetizione delle operazioni di voto pure il candidato a sindaco Nicola Moretti Per la nostra Solofra.

Alle 12 di ieri, l'affluenza nelle due sezioni era stata del 22% con 610 votanti (come da rilevazione della Prefettura di Avellino). Più alta nella frazione Sant'Andrea, dove alle 12 erano andati al seggio 376 votanti considerando anche che si tratta di una sezione con un numero maggiore di iscritti (1498). Mentre alla sezione 3 su 1233 iscritti fino alle 12 avevano votato 234 elettori.

Alle 19 nella sezione 3 avevano votato 559 elettori (46%), alla sezione 5: votanti 785, percentuale 53%.

Poi nel corso della giornata e in particolare in serata i votanti sono aumentati. Clima teso tra le tifoserie delle compagini in corsa per la sede comunale di palazzo Orsini. Ieri infatti non è mancata dopo le 12 qualche tono acceso all'esterno della sezione 3 a Solofra. Davanti all'edificio scolastico tra i supporter delle compagini sono intervenuti i carabinieri facendoli allontanare dalla zona riportando la calma.

La città è in trepidazione. Sono questi i momenti che vive la comunità in attesa di conoscere la decisione di chi indosserà la fascia tricolore. Dopo una campagna elettorale singolare con il colpo di scena della presunta trattativa di voto il cui audio è stato fatto circolare sui social.

Ora tutto si sposta alle prossime ore con la maratona elettorale per conoscere l'esito delle elezioni e su chi ricadrà tra i tre candidati a sindaco la guida della città nei prossimi anni. In corsa per palazzo Orsini ci sono per la candidatura a sindaco Nicola Moretti con la lista Per la nostra Solofra. Una compagine che a poco più di un anno si è visto commissariare il mandato amministrativo decretato a giugno 2022. Dall'altra parte si propone come alternativa la compagine Solofra Libera con il candidato a sindaco Antonello D'Urso (colui che ha fatto ricorso e ottenuto la ripetizione del voto).

Nella sfida a tre anche il candidato a sindaco donna Maria Luisa Guacci con Solofra Futura. A sostegno della lista anche Michele Vignola, ex sindaco (per due mandati), che corre da candidato consigliere comunale.