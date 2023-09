Avellino: sorpresi nell'androne di un palazzo, presi ladri pronti a colpire

Pronti a rubare in un palazzo della centralissima via Terminio ad Avellino. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un trentenne di Monteforte Irpino (già noto alle forze dell’ordine) e un ventenne di Avellino, entrambi ritenuti responsabili di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Preziosa la segnalazione giunta al 112. La pattuglia è intervenuta presso un condominio di via Terminio dove, nell’androne dei garage della palazzina, sono stati sorpresi i due giovani segnalati. All’esito dell’immediata perquisizione, sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso. Per loro è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Gli arnesi da scasso sono stati sottoposti a sequestro.