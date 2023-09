Grottaminarda, nei giardini pensili serata di lettura in vernacolo

Dopo la fortunata presentazione il 10 giugno scorso, organizzato un secondo appuntamento dedicato al libro “Li cùnt Antich'” di Mina De Luca. In quell'occasione la partecipazione fu talmente grande che il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera propose un nuovo incontro riservando maggiori spazi alle piacevolissime letture in vernacolo grottese, e così sarà.

L'appuntamento per una “Serata di lettura” è stato fissato per domani, domenica 17 settembre, alle 18,30 nella suggestiva cornice dei Giardini Pensili del Castello d'Aquino. “Li cùnt Antich'” è un’affascinante raccolta di antichi racconti in vernacolo grottese che oltre a riportare indietro nel tempo tra realtà ed immaginazione, usi e costumi, fissa nero su bianco un patrimonio orale che diversamente rischiava di andare dimenticato e perduto.

Un'operazione di recupero della memoria delle radici, delle tradizioni, di una cultura contadina che rappresenta l'identità di Grottaminarda.

I brani saranno interpretati dagli attori dilettantistici: Paolo Vitale ed Erika Fierro, introdotti da una breve spiegazione da parte dell'autrice. Saranno presenti per il saluto istituzionale il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, la Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, l’Assessora alle Attività Culturali, Marilisa Grillo, l’Assessora alla Promozione delle Tradizioni Popolari, Doralda Petrillo. La serata sarà presentata dalla giornalista Monica De Benedetto.

L'evento sarà anche l'occasione per effettuare la donazione ufficiale da parte dell'autrice dei proventi dalla vendita del libro alla Pubblica Assistenza di Grottaminarda. Naturalmente la cittadinanza è invitata a partecipare per un nostalgico, a tratti drammatico ed a tratti divertente, tuffo nel passato.