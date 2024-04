Grottaminarda, ospita donna in casa, ma lei occupa l'abitazione e lo caccia via

Ospita una donna in casa, ma lei occupa l'abitazione e lo costringe a dormire in garage. A finire nei guai una 67enne di Grottaminarda che è stata denunciata per violazione di domicilio e raggiunta da un provvedimento di divieto di dimora emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica.

Ad eseguire l'ordinanza applicativa della misura cautelare sono stati i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda.

L'indagine prende spunto dalla denuncia della vittima, un 69enne amico della donna.

L'uomo l’aveva ospitata nella propria casa per un breve periodo. Trascorso il quale, la signora si è rifiutata di andar via nonostante fossero intervenuti i carabinieri.

La 67enne avrebbe sostenuto che solo un giudice avrebbe poteva stabilire il suo allontanamento. Per il 69enne la situazione era diventata un incubo tanto da costringerlo a dormire nel garage. Al termine delle indagini, la donna è stata raggiunta da un divieto di dimora nel comune di Grottaminarda. Il 69enne ha potuto, così, prendere possesso della sua abitazione.