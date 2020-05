© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vettura crivellata di proiettili con quattro giovani a bordo. Uno di loro resta ferito a una gamba. Notte di terrore a. Il fatto è accaduto tra venerdì e sabato. Il ragazzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso. È stato colpito al calcagno. Ora è sotto choc. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Questura di Avellino.Una vicenda che mette nuovamente in allarme l'Irpinia. Terminato il lungo periodo di lockdown per l'emergenza Coronavirus, sono ripresi i reati. Ora le indagini dovranno chiarire la matrice del fatto. Si pensa a un regolamento di conti. Il ragazzo ferito (M.D. le sue iniziali) era a bordo di un'utilitaria insieme ad altri tre giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Sono del capoluogo e di Mercogliano. Tutti incensurati. Nessuno ha avuto mai problemi con la giustizia. E questo è un elemento importante che prendono in considerazione gli investigatori. Tutte le piste vengono seguite. Non si esclude nulla in questa fase. Si valuta, dunque, il regolamento di conti forse successivo ad una lite. Ma saranno gli approfondimenti investigativi a chiarire il giallo. Si indaga nel massimo riserbo e gli investigatori non si sbilanciano.Il ferito sedeva sul sedile posteriore della vettura. Secondo una prima ricostruzione, l'auto è stata raggiunta da sei proiettili - esplosi da un'arma di piccolo calibro - in diversi punti della carrozzeria mentre transitava lungo la strada nella zona di Torelli di Mercogliano. Un proiettile ha centrato il ragazzo al calcagno. Notevole lo spavento per il gruppo di amici. Poi la corsa alla Città ospedaliera di Contrada Amoretta per far curare l'amico rimasto ferito. La versione fornita dal ragazzo ha permesso agli agenti della Questura di Avellino di provare a ricostruire l'accaduto.Gli uomini del questore Maurizio Terrazzi hanno poi analizzato la macchina riscontrando i sei fori dei colpi. Ancora da stabilire se siano partiti da un altro veicolo in marcia o da persone ferme lungo la strada. Oltre al ferito sono stati ascoltati gli altri giovani a bordo dell'auto e alcune persone. Testimonianze che potrebbero rivelarsi utili per mettere insieme i vari tasselli del mosaico. La vettura è stata controllata da cima a fondo dagli agenti della polizia. Un accurato sopralluogo è stato effettuato anche nella zona indicata dai giovani dove sarebbe avvenuto l'episodio, nei pressi della scuola. Da verificare la presenza di impianti di videosorveglianza pubblici e privati. Le telecamere potrebbero aver immortalato il fatto o, quantomeno, movimenti sospetti di veicoli e di persone. Le indagini vanno avanti serrate per tentare di avere rapidamente un quadro completo della situazione e per risalire al responsabile o ai responsabili dell'esplosione dei colpi di arma da fuoco. Un episodio comunque allarmante, qualunque sarà l'esito delle investigazioni. Riporta alla memoria il clima di tensione che si è respirato nei mesi autunnali e invernali con attentati e incendi nel capoluogo e nell'hinterland. La clausura forzata per la pandemia ha concesso solo una tregua sul fronte dei reati commessi in provincia. Forze dell'ordine e magistratura mantengono la guardia alta, proprio in considerazione del fatto che la criminalità può sfruttare la crisi economica. Ciò a livello locale e nazionale. Appena qualche giorno fa la bomba fatta esplodere davanti al Centro per l'Impiego di via Pescatori ad Avellino che ha creato sconcerto e paura in città.